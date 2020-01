Muere Terry Jones, miembro fundador de Monty Python

LONDRES.— El comediante Terry Jones, miembro fundador de la anárquica compañía de comedia "Monty Python" que fue elogiado por un colega como "el completo comediante renacentista", murió tras una lucha de años con la demencia.

Jones falleció el martes por la noche en su casa en Londres, dijo su familia. Murió "tras una batalla prolongada, sumamente valiente pero siempre de buen humor con una forma rara de demencia, FTD", indicó.

Su esposa, Anna Soderstrom, y sus hijos Bill, Sally y Siri, dijeron en un comunicado: "Hemos perdido a un hombre amable, gracioso, cálido, creativo y verdaderamente amoroso cuya individualidad intransigente, intelecto implacable y humor extraordinario han dado placer a millones a lo largo de seis décadas".

"Su trabajo con Monty Python, sus libros, películas, programas de televisión, poemas y otras obras vivirán para siempre, un legado digno de un auténtico erudito", añadieron.

Jones escribió y actuó en series de TV y películas de la compañía a principios de los 70, entre ellas las cintas "Monty Python and the Holy Grail" ("Los caballeros de la mesa cuadrada") de 1975 y "The Life of Brian" ("La vida de Brian") de 1979.

El actor y comediante Stephen Fry tuiteó: “Adiós, Terry Jones. El gran pie ha bajado para estamparte. Dios mío, qué placer le diste, qué alegría y placer sin límites. Qué talento, corazón y mente maravillosos”.

