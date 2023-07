Muere Tony Bennet a los 96 años, famoso cantante estadounidense

Tony Bennett, el eminente estilista cuya consagración al cancionero clásico estadounidense le valió durante décadas la admiración de artistas desde Frank Sinatra hasta Lady Gaga, murió el viernes. Tenía 96 años.

Su publicista Sylvia Weiner confirmó el deceso y dijo que murió en su ciudad natal de Nueva York. No hubo una causa específica, pero le habían diagnosticado el mal de alzhéimer en 2016.

Publicó más de 70 álbumes que le granjearon 19 Grammys competitivos, 17 de ellos después de cumplir los 60 años. Además, gozaba del afecto profundo y duradero de fans y colegas.

Legendary singer Tony Bennet has died aged 96, his publicist said.



Publicist Sylvia Weiner confirmed Bennett’s death to The Associated Press, saying he died in his hometown of New York just two weeks shy of his 97th birthday. https://t.co/XXvWzt7e3R pic.twitter.com/EKvVVfsous