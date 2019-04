Mal inicio para el festival Coachella; muere un trabajador

Agencia

CALIFORNIA.- El famoso festival Coachella inició con una tragedia, después de que un trabajador falleciera mientras se montaba el evento que se llevará a cabo en Indio, California..

De acuerdo a Tónica, la empresa Goldenvoice declaró en un comunicado que uno de sus jefes aparejadores murió de una caída mientras trabajaba en un escenario en los terrenos del festival en el Empire Polo Club.

También te puede interesar: Los Jackson contraatacan: lanzan documental contra Leaving Neverland (Video)

La identidad de la víctima no fue revelada, pero se dijo que el hombre había trabajado para el equipo de Coachella durante los último 20 años.

Traumatic Injury: RPT @ 9:26 a.m. - Monroe St. X Ave 50 in Indio. Victim fell from a roof and perished at the scene. Indio PD investigating. BC, 1 ENG, 1 TRK, 1 INDIO MEDIC UNIT. #MonroeINCIDENT

La declaración dice que todos en Coachella están "afligidos por esta pérdida". Manifestaron que el trabajador estaba "haciendo lo que amaba".

Tune in 💻 👀 Both weekends are streaming live on https://t.co/gW7w2kc8pG. All you know and love on the Weekend 1 Live Stream & introducing Weekend 2 Coachella Curated – three days of original content, full Yuma Tent sets, performances and more. pic.twitter.com/CuB25eEY4o