¿TvAzteca de luto? Predicen la muerte de un conductor de Ventaneando

Ciudad de México.- Este lunes, un vidente envió un terrible mensaje donde predice la muerte de un conductor del programa de espectáculos más famoso: Ventaneando.

De acuerdo con el portal de noticias Radio Fórmula, a través de redes sociales, el clarividente auguró que prevé un “listón negro” en el logotipo de Tv Azteca, la televisora que transmite la emisión.

Se trata de Ramsés Vidente, quien en otras ocasiones ha realizado predicciones de otros personajes de la farándula, como Fernando del Solar.

"Oración para el grupo conductor de Ventaneando: se ve oscuridad, listón negro en logotipo de TV Azteca [SIC]”, escribió en Twitter el clarividente.

Aunque Ramsés no especificó de quién podría tratarse, usuarios no tardaron en reaccionar al tuit, esperando que la predicción no esté dirigida a Pedrito Sola o Daniel Bisogno.

Éste fue el mensaje con el que Ramsés Vidente auguró la muerte de un conductor de Ventaneando: