Mujer allana casa de Channing Tatum y se queda ¡por 10 días!

Agencia

HOLLYWOOD.- Una mujer se ocultó por 10 días en la casa de Hollywood de Channing Tatum, mientras éste estaba ausente. Ante el acoso las autoridades ordenaron a la mujer no acercarse al protagonista de varias películas norteamericanas y a su familia.

De acuerdo a Infobae, el pasado 24 de junio la mujer fue descubierta en cuclillas cerca de la cama del también bailarín y productor.

También te puede interesar: Channing Tatum pierde apuesta y ¡posa desnudo!

El empleado retuvo a la joven hasta que los policías llegaron para detenerla formalmente en la propiedad. Las autoridades negaron proporcionar la identidad de la mujer, pero de acuerdo con E! Online su nombre es Chantal, quien reconoció que ya había intentado acercarse al actor en otras ocasiones.

Channing admitió que esta mujer ya se le había acercado en noviembre de 2018 e incluso irrumpió en otra de sus casas para dejarle una nota.

"Saber que un completo desconocido, que el año pasado vino a mi casa sin ser invitado y sin previo aviso, recientemente irrumpió en mi casa y fingió estar allí. Me preocupa mucho por la seguridad de mi familia y por mí, así como por mi angustia emocional", se lee en uno de los documentos presentados por la defensa de Tatum para pedir la orden de restricción ante la Corte.

Tras un proceso judicial, el actor logró obtener una orden de restricción para que su acosadora no se acerque a él, su ex esposa Jenna o a la hija de ambos Everly Tatum. Esta protección no incluye a la actual novia de Channing Jessie J.

La identificada como Chantal, afirmó que sostenía una relación con Channing con quien se comunicaba por medio de la música.

Channing Tatum obtuvo la protección para él y su familia, aunque ahora se encuentra en Reino Unido al lado de su novia. La orden de restricción estará vigente por cinco años a partir de ahora.