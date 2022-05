Una mujer irrumpió este viernes la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes y se quitó la ropa para revelar un mensaje contra la violación escrito en su cuerpo antes del estreno de “Tres Mil Años Esperándote” (“Three Thousand Years of Longing”) de George Miller.

La mujer no identificada llevaba en el torso las palabras “Dejen de violarnos” junto a los colores azul y amarillo de la bandera de Ucrania. También se pintó rojo en las piernas y la ingle.

Mientras gritaba "¡No nos violen!”, el personal de seguridad rápidamente la rodeó y la sacó de la alfombra.

Representantes del festival no hicieron declaraciones de inmediato.

La guerra de Rusia en Ucrania ha sido a menudo el centro de atención en el festival de Cannes de este año, que proyecta varias películas de cineastas ucranianos.

LAlithea Binnie tiene una visión escéptica del mundo. En Estambul, la erudita conoce a un genio que le ofrece concederle tres deseos a cambio de su libertad. Para persuadir que acepte, el espíritu le cuenta su pasado, caracterizado por encuentros increíbles.

What would you wish for? From director George Miller, watch the official trailer for #3000YearsOfLonging now. Only in theaters this Summer. pic.twitter.com/lnrcsp0DyL