Mujer trans gana el Miss Universo Países Bajos

Rikkie Valerie Kolle es la mujer más bella de Países Bajos (antes Holanda) y buscará la corona mundial en el próximo concurso de Miss Universo. Pero su triunfo viene acompañado de sorpresa y polémica: Rikkie es una mujer trans.

“Soy una mujer trans y me gustaría compartir mi historia. Fue un proceso educativo y maravilloso, mi año ya no puede salir mal. Estoy tan orgullosa y feliz que no puedo describirlo. Hice que mi comunidad se sintiera orgullosa y mostré que es posible. Soy Rikkie y eso es lo que cuenta para mí. Hice esto con mis propias fuerzas y disfruté cada momento”,