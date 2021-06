Mujeres insultan a Ginny Hoffman y Alexa por denunciar abusos de Héctor N

"Desde mi punto de vista los datos que tenemos son suficientes para lograr una sentencia en contra del señor Héctor", comenta la abogada Olivia Rubio en entrevista.

El pasado viernes, el actor Héctor Parra fue vinculado a proceso por abuso sexual luego de que su hija Alexa lo denunciara.

Al respecto, la abogada relata que Alexa, hija de la actriz Ginny Hoffman, necesito de un año de terapia antes de presentar la denuncia pues necesitaba encontrar la fuerza suficiente para hacerlo.

En entrevista, Hoffman compartió que fue un error hacer público el abuso antes de que existiera una denuncia como tal, pero señala que lo hicieron ya teniendo una estrategia planeada. Además, su hija la ha pasado mal por el ruido que ha hecho el tema al tratarse de figuras públicas.

"Obviamente mi hija estaba muy molesta, presionada, ella sintió mucha presión del señor cuando lo veía en la tele y él la amenazaba diciendo 'sal y ve lo que te hice'. Ella muy molesta me dijo voy a salir y voy a decir", relató Hoffman a EL UNIVERSAL.

Ginny explica que desconocía que pasarían por algo así porque independientemente del proceso legal, junto a su hija han tenido que aguantar insultos, algunos de ellos provenientes de mujeres.

"Ha sido un proceso muy difícil porque lo que ustedes ven es lo de ahorita, a nosotros nos ha tocado un proceso de años de entender todo lo que ha pasado. Cuando decide hablar todo lo que ha pasado es ahora, es cuando yo me entero de todo lo que pasó realmente, yo no sabía los alcances, por lo que estaba pasando mi niña y estoy impresionada, impactada y obviamente como mamá detrás de ella y de la mano.