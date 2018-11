Muere menor que no podía dejar de comer

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Por una rara enfermedad, un menor de edad falleció tras varios intentos por mantenerlo con vida; las causas fueron los malestares provocados por obesidad generada por que el niño no podía sentirse saciado.

Caden Benjamin, de 11 años de edad, jamás en la vida pudo sentir el estómago lleno, sin importar cuánto hubiese comido. Y debido a ese raro trastorno genético, conocido como síndrome de Prader-Willi, murió el pasado jueves en un hospital de Pretoria (Sudáfrica), según informaron este miércoles medios locales, publicó el portal Sin Embargo.

La enfermedad es causada por la ausencia de un cromosoma y una de sus posibles manifestaciones es el hambre constante, ya que el cerebro no capta la señal de que el estómago está lleno.

Zola Benjamin, la madre de Caden, trató de limitar la alimentación de su hijo, según reportó IOL News. La mujer escondía la comida, cerraba con llave todos los armarios de la cocina y la nevera, pero esto no ayudó. El niño terminaba comiendo papel higiénico o cualquier basura que hallara en el suelo, ya que nunca se sentía lleno.

“Normalmente comenzaba el día comiendo cuatro rebanadas de queso tostado, y una hora más tarde tomaba Coca Cola y se comía lo que hubiese quedado de la noche anterior”, contó la madre

“Luego, para el almuerzo, ingería dos grandes trozos de pollo. Comía cada hora durante el resto del día”, agregó.

