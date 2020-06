Murió Dennis O'Neil, escritor y editor de DC Comics

Ciudad de México.- Dennis O'Neil, mejor conocido por escribir y editar cómics de Batman, murió el 11 de junio por causas naturales. Tenía 81 años.

O'Neil escribió Batman, Detective Comics y Batman: Legends of the Dark Knight, además de servir como editor de cómics relacionados con Batman de DC desde 1986 hasta 2000.

Junto con el editor Julius Schwartz y el artista Neal Adams O'Neil ayudó a que Batman volviera a su personaje original y más siniestro después de que la serie de televisión Batman de la década de 1960.

El editor de DC Comics Jim Lee lo recordó en Twitter como su escritor favorito de Green Lantern hasta la fecha.

RIP Denny O’ Neil—one of visionary architects of DC Comics who helped revive Batman in the 1970’s and remains my favorite Green Lantern writer to date. Through his editing and writing, Denny was one of the earliest writers whose work and focus on social issues pushed comics 1/ pic.twitter.com/5zqmD4Wz7T