Aún muerto, Joan Sebastian enfrenta demanda millonaria

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchas son las cosas que pasan en México y que bien podrían ser parte de una película de ficción tal como lo que ocurre ahora con la familia Figueroa.

De acuerdo con información de Univisión resulta que el 8 de febrero de 2011, Joan Sebastian anunciaba estar fuera de la casa disquera Musart, que había sido promotora de los 35 años de fama y éxitos del ‘Poeta del pueblo’. En aquel entonces el fallecido cantante declaraba que se integraría a las filas de Universal Music Latin Entertainment.

Ese mismo año, Joan Sebastian sacó su disco ‘Huevos rancheros’ el cual se ponía a la venta el 8 de abril, día que el ‘Rey del jaripeo’ cumplió 60 años.

La compañía tenía todos los éxitos del ‘Poeta del pueblo’ pero los ejecutivos de Musart alegaban que era el músico el que se negaba a devolver un adelanto por un disco que jamás grabó.

Años después de haberse dado por terminado el caso, el abogado Cipriano Sotelo Salgado, representante legal de Joan Sebastian nos reveló que un nuevo giro legal acaba de ocurrir en la causa.

“Joan Sebastian hizo frente a una demanda mientras estuvo en vida por parte de la disquera Musart la cual pidió la devolución voluntaria de 9 millones de pesos (500,000 dólares) cómo anticipo de ventas bajo el concepto de regalías de un disco, que no se realizó”.

Pese a que el ‘Ídolo del pueblo’ murió el 13 de julio de 2015, la Editora Musical Musart, S.A. de C.V reactivo la denuncia el 28 de abril de 2016, apelando la decisión del juez y fue aceptada por el tribunal la apelación.

Hasta el momento el abogado del cantante ha pedido a la disquera que entregue cuentas respecto a todas las regalías por los éxitos que tuvo Joan Sebastian en esos 35 años que estuvo en las filas de Musart y que al cobrarlas con gusto podrán devolver los 500,000 dólares.

Juan Carlos Arce, representante de prensa y comunicación de Musart en México, atendió a Univision Entretenimiento Digital y nos dijo que hasta el día de hoy en México no tienen notificación de que los nuevos dueños del catálogo Musart estén demandando. La compañía ahora pertenece a The Bicycle Music Company - Concord Music donde para el momento del cierre de esta nota, no habían respondido a las solicitudes de información.