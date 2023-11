Muse cierra con éxito el segundo día del Hell and Heaven

La banda británica de rock alternativo Muse se destacó como el acto de cierre en el segundo día del festival Hell and Heaven Open Air, que se llevó a cabo en el Centro Dinámico Pegaso. Con una sólida trayectoria de 20 años, Muse electrificó el escenario Hell Stage con una apertura espectacular inspirada en la canción "Kill or Be Killed" de su álbum "Will of the People", lanzado en 2022.

Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard fusionaron magistralmente su presentación con la atmósfera metalera del festival al aparecer en el escenario ataviados con máscaras de caballeros. Desde el momento en que pisaron el escenario, establecieron un fuerte vínculo con sus apasionados seguidores, quienes corearon éxitos como "Time Is Running Out" y "Supermassive Black Hole", mientras el espectáculo se enriquecía con efectos visuales como impresionantes columnas de fuego.

Impresionante el show de MUSE, ayer en el Hell and Heaven 2023.

Para mí, de momento, ha sido lo mejor del festival.

No son la banda más metalera de la oferta, pero tampoco es necesario que lo sean. Es el show más caro, pero tampoco por eso es el mejor.

Es su musicalidad.

Tras las complicaciones organizativas previas al festival, que incluyeron cancelaciones de actuaciones y la falta de instalaciones sanitarias adecuadas para los asistentes, la presentación de Muse fue ampliamente aclamada por los fans en las redes sociales, siendo considerada como una de las actuaciones más destacadas de la jornada.

Muse ha ganado un público diverso gracias a su innovadora fusión de géneros, que incluye elementos de música electrónica y rock alternativo. Esto ha convertido a la banda británica en una propuesta sumamente atractiva en el espectro del festival de metal más grande de México de este año.