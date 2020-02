Museo de Auschwitz critica escena en "Hunters" de Amazon

VARSOVIA.— El museo del antiguo campo de concentración nazi en Auschwitz se opone a una escena en una nueva serie de televisión de Amazon que muestra un juego de ajedrez mortal jugado con humanos como piezas, e insiste que eso no ocurrió en el lugar.

El museo y memorial que protege el sitio de Auschwitz-Birkenau en el sur de Polonia, así como su historia y la memoria de las víctimas, tuiteó sobre la escena en la serie de Amazon "Hunters".

Dijo que inventar escenas falsas es una "tontería y caricatura peligrosa", alienta a quienes niegan la existencia del Holocausto y es una falta de respeto para los 1,1 millones de víctimas del campo, incluyendo mujeres y niños.

El creador de la serie, David Weil, señaló en un comunicado que no se trata de un documental sino de una obra de ficción con personajes principalmente ficticios. Como nieto de sobrevivientes del Holocausto, Weil dijo que era cuidadoso de no "representar incorrectamente a una persona real o tomar cosas prestadas de un momento específico en la vida de una persona real".

La mayoría de las víctimas fueron judíos, pero también hubo polacos, gitanos, prisioneros rusos de guerra y otros. Murieron en cámaras de gas, pero también por enfermedades, trabajos forzados, o ejecutados por los guardias con armas de fuego.

El vocero del museo, Papel Warwick, dijo el lunes que los autores y artistas tienen la obligación especial de contar la verdad sobre Auschwitz, y que los realizadores de "Hunters" no contactaron al museo para corroborar los hechos.

We do hope that one day @amazon , @AmazonUK , @amazonDE , @JeffBezos will to join such institutions like @AuschwitzMuseum , @WorldJewishCong , @HolocaustUK & others, and make a decision to find vicious, antisemitic, racist, Nazi propaganda 'objectionable'. https://t.co/JI0onvFLBt pic.twitter.com/on2kAfYtuh

"Si alguien quiere mostrar la tragedia humana en Auschwitz basta con ponerse en contacto con las miles de fuentes (los testimonios de los sobrevivientes) que son profundamente impactantes, pero crear una ficción que distorsiona la historia de este lugar real es una falta de respeto para la gente que sufrió aquí", dijo Warwick a la agencia The Associated Press.

Agregó que el museo siempre está dispuesto a proporcionar asesoría de investigación a cualquiera que estudie o trabaje con la historia de Auschwitz. Más de dos millones de personas visitan anualmente el sitio con sus barracas, las ruinas de las cámaras de gas y el monumento a las víctimas.

"Hunters" trata de una búsqueda de criminales de guerra nazis en Nueva York en la posguerra. Incluye una escena en la que prisioneros de Auschwitz son usados como piezas en un juego de ajedrez y son asesinados cuando los sacan del tablero. "Esto es falso, no hubo tal cosa", dijo Warwick.

Auschwitz was full of horrible pain & suffering documented in the accounts of survivors. Inventing a fake game of human chess for @huntersonprime is not only dangerous foolishness & caricature. It also welcomes future deniers. We honor the victims by preserving factual accuracy. pic.twitter.com/UM2KYmA4cw