¿Te gustaría hospedarte en el Museo del Louvre?

PARÍS, Francia.- ¿Te gustaría pasar una noche completa en el museo más exquisito del mundo, el Louvre como si fuera tu casa? La compañía de alquiler turístico Airbnb celebra su década de vida con un inusual sorteo para pasar una noche romántica dentro de este recinto.

Brindar delante de la Mona Lisa, cenar al lado de la Venus de Milo y pasear de noche por los pasillos del Museo del Louvre: parece mentira, pero estas experiencias serán posibles para las dos personas que ganen un sorteo organizado por la plataforma, informa France 24.

El sorteo, que empezó el 2 de abril y concluye el próximo día 12, busca encontrar a amantes del arte.

