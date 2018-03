Alejandro Sanz le responde a 'cover' que hizo Maluma

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Maluma volvió a causar polémica en redes sociales, luego de publica un video en sus Instagram Stories en el que se mofa del cantante Alejandro Sanz, al interpretar "Mi soledad y yo" en lo que aparenta ser una burla.

Al parecer a Alejandro Sanz no le causó mucha risa el video que subieron Maluma y Juan David Castaño de Piso 21 cantando ‘Mi Soledad y Yo’ y decidió enviarles un irónico mensaje en el que, de paso, también tuvo de lo suyo para J Balvin, publicó el portal Diario de Nueva York.

En su cuenta de Instagram, Alejandro Sanz compartió una foto bien antigua en donde se había teñido el cabello de amarillo -como ahora usa J Balvin- con el siguiente mensaje:

“Mi querido @jbalvin mira lo que me encontré.. jajaja parceee te debo una disculpa.. no me acordaba de mi pasado 😂 y @maluma hermano.. vi tu videito.. jajaja no te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar “Mi Soledad Y Yo” 😂😂😂 el lo intenta pero está un poquito alta de tono para el. Aún así gracias por el homenaje.. me emocionó veros cantando una canción mía.. esa es de hace 25 ańos.. y ahí está.. increible no? y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 ańos un compańero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compańerismo #música”.

Al video que se refiere Sanz, es al siguiente en donde se lo ven a Maluma y Juan David acostados cantando muy desafinados ‘Mi Soledad y Yo’, y riéndose de una manera burlona. Asimismo, Sanz se burló un poco de su pasado recordando un look como el que alguna vez orgulloso portó J Balvin.

No es la primera vez que Sanz tiene un altercado con lo que hoy son los músicos de moda. En la transmisión del programa de televisión ‘La Voz Kids México’ tuvo un problema con Balvin, cuando este le hizo una broma pesada diciéndole dónde había dejado al que cantaba en su lugar. El cantante español le dijo primero que el tinte le afectaba el cerebro, y luego que él no necesitaba quien lo doblara porque ni siquiera cantaba.