Villano de las Chicas Superpoderosas se une a banda de rock

CIUDAD DE MÉXICO.- Murdoc, uno de los miembros originales de Gorillaz, está en la cárcel, por lo que su rol de bajista y provocador de problemas ahora recaerá en Ace, un antiguo miembro de la Banda Gangrena que se enfrentó a Las Chicas Superpoderosas, enamorando a Bellota y obteniendo el poder del hielo.

La inclusión del personaje fue dado a conocer en un comunicado oficial de la banda, anunciando con bombos y platillos que por primera vez uno de sus miembros no será una creación original, ya que Ace debutó en el corto animado Whoopass Stew – A Sticky Situation, el mismo que dio origen a Las Chicas Superpoderosas hace 26 años.

Junto con debut del nuevo miembro se hizo también el estreno de “Humility” y “Lake Zurich”, sus dos primeros adelantos de lo que será The Now Now, el sexto álbum de la banda animada, que fueron compartidos en su canal de YouTube el video oficial. El álbum actualmente ya está en pre-orden y será lanzado el 29 de junio.

En el primer clip se puede ver a 2-D, Russel Hobbs y Noodle haciendo de las suyas en Venice Beach bajo el radiante sol de Los Ángeles y en compañía del invitado especial, el actor, comediante y músico, Jack Black.

Con este cambio, la banda será integrada por 2D en las voces, Noodle en la guitarra, Russel Hobbs en batería y Ace en bajo.

Lo curioso del mencionado Ace es que, a diferencia de sus compañeros, no es un personaje creado a partir de la imaginación de Jamie Hewlett y Damon Albarn, responsables carnales del proyecto, sino que (los noventeros dirán: “Claro, me parecía conocido”) es un antiguo miembro de la de The Ganggreen Gang (mejor conocida en estas latitudes como La Banda Gangrena) con la que se enfrentó a Las Chicas Superpoderosas, enamorando a Bellota y obteniendo el poder del hielo.

