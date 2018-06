Último miembro de los Bee Gees es nombrado Caballero

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Barry Gibb, quien formara parte de Bee Gees, recibió hoy martes el título de caballero en el Palacio de Buckingham y dijo que espera que sus difuntos hermanos, Robin y Maurice, estén orgullosos de él.

El artista de 71 años, que comenzó su larga y exitosa carrera en la música pop con el grupo que fundó en 1958 junto a sus hermanos Maurice y Robin, fue ordenado caballero por el príncipe Carlos, dentro de la lista de Honores de Año Nuevo de la reina Isabel.

Barry Gibb es el último miembro sobreviviente de los Bee Gees, el trío fraternal cuyas armonías en falsete y ritmos de música disco produjeron megaéxitos en los 70 como “How Deep is Your Love”, ″Stayin’ Alive” y “Tragedy”. Maurice murió en el 2003; su mellizo Robin en el 2012.

“Si no fuera por mis hermanos, yo no estaría aquí", comentó el cantante y compositor de 71 años de edad tras ser condecorado por el príncipe Carlos.

Barry Gibb, quien ahora puede identificarse como Sir Barry, confesó que el honor le resulta “un poquito surrealista”.

