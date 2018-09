Cinco años después, Avril Lavigne regresa a los escenarios

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El año pasado anunció que lanzaría un nuevo álbum, pero no confirmó la fecha. Ahora, tras su dura batalla contra la enfermedad de Lyme, la cantante pop Avril Lavigne prepara el lanzamiento de su primer sencillo para este año.

Avril Lavigne reveló el título de su nuevo sencillo, el cuál será "Head Above Water", cuyo lanzamiento oficial será el próximo 19 de septiembre y contará una historia muy personal de la cantante.

"Pasé los últimos años en casa enferma luchando contra la enfermedad de Lyme. Fueron los peores años de mi vida al enfrentarme a batallas físicas y emocionales. Pude convertir esa lucha en música, estoy muy orgullosa", contó Avril Lavigne a través de su página web.

"Escribí canciones en mi cama, en el sofá y también grabé allí en su mayoría. Las palabras y las letras que eran tan fieles a mi experiencia salieron de mí sin esfuerzo. En verdad, manteniendo mi ánimo, teniendo objetivos que alcanzar y un propósito para vivir, mi música me ayudó a curarme y mantenerme con vida", agregó la cantante canadiense en su extensa carta.

"Head Above Water" será la primera canción que Avril presente luego de superar "uno de los momentos más terroríficos de mi vida".

I wrote a letter to my fans on my website. https://t.co/R2PuqcKx0d pic.twitter.com/xbmS0WifO1