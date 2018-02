Marilyn Manson abandona concierto tras crisis

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de mantenerse alejado de los escenarios por unos meses mientras se recuperaba de una lesión, Marilýn Manson ofreció uno de sus conciertos reprogramados en Nueva York, pero el resultado no fue el deseado por los seguidores del artista.

De acuerdo al portal Rock Vox, Marilyn Manson ha regresado a la carretera después de tener que cancelar las fechas el año pasado debido a su lesión en el escenario, pero su actuación reprogramada en Huntington, Nueva York dejó a los fanáticos exigiendo un reembolso. Los fanáticos afirman que el cantante tuvo una crisis en el escenario, interrumpió su show y dejó a la mayoría desconcertada por su comportamiento.

Manson estaba tocando la Paramount en Huntington, con el vocalista lanzando su micrófono, actuando de espaldas a la multitud, empujando un amplificador y eventualmente saliendo del escenario después de reclamar que los fanáticos no lo amaban. A continuación se puede ver el vídeo de Fan Marilyn Manson incoherentemente hablando sobre un ritmo de guitarra y batería.

Según Newsday , Manson interpretó “The Reflecting God“, “Deep Six” y “This is the New Shit” antes de que las cosas comenzaran a ir hacia el sur, y el cantante llamó a la multitud por su falta de amor. Manson comenzó a tocar “Disposable Teens“, pero la canción nunca se terminó, con “Revelation # 12“, “The Dope Show” y “Saturnalia / Lunchbox” obteniendo partes de paradas y comienzos antes de que concluyera el show.

Since I’ve been MIA here’s some pictures from the @marilynmanson show in Grand Rapids. pic.twitter.com/lwyTZsQpP4 — noelle nurmi (@noellemariee13) 19 de febrero de 2018

El lugar publicó imágenes del programa en Instagram, que arrojaron una serie de comentarios negativos sobre el programa. “El peor evento que he experimentado. Debería responsabilizarse por sus acciones y no recibir pago por esto”, dijo un comentarista. “Esto fue embarazoso“, escribió otro. Mientras algunos pedían un reembolso, otros comentaristas señalaron que la banda de Manson nunca dejó de tocar técnicamente.

“¡Quiero un reembolso! Fue horrible “, dijo Trisha Bernardo a Brooklyn Vegan . “Ni siquiera podía hablar”. “Quizás necesitaba algunos abrazos o TLC, pero esto es Nueva York y no va a conseguir eso aquí”, agregó Claudio Álvarez. “Es un profesional que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Amo al tipo, pero esto fue demasiado “.