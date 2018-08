Fotógrafo demanda a Gorilaz por plagio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas semanas, Gorillaz publicó su más reciente álbum: The Now Now. Como parte de la promoción de ese material discográfico, se han difundido los videoclips de varias de sus canciones, dentro de ellos el de “Humility“, que fue lanzado el 31 de mayo de este año.

Luego de esto, el fotógrafo Jairo Melara denunció a través de portales como Petapixel que, a su parecer, Damon Albarn y compañía le han plagiado una sesión de fotos que realizó en 2016 en la misma locación donde fue rodada tal pieza audiovisual, dirigida por Jamie Hewlett. Melara está convencido entonces de que los retratos que le hizo en ese mismo sitio a una chica, que está vestida igual que 2-D en el posterior clip de Gorillaz, fueron tomadas en cuenta por la banda inglesa.

También te puede interesar: Ben Aflleck no se da por vencido, participará en 'The Batman'

La hipótesis del artista denunciante se basan en que su citada sesión está publicada en internet desde hace meses y en ella está activada la geo-localización, función con la cual es bastante fácil encontrarlas para alguien que planea hacer alguna producción en ese mismo lugar. Al ser un gran seguidor del mencionado grupo musical, señala que se enteró del parecido el mismo día que salió ese video que ya hoy tiene más de 20 millones de visitas en YouTube. Concretamente, esto comentó Jairo ante Petapixel:

“Sé que esto suena un poco tonto o loco, pero las coincidencias son demasiadas”.

En razón de ello, se ha animado a reclamar por lo que considera una copia de su labor creativa. De manera indicó que todo sería distinto si le hubiesen pedido permiso antes de usarlo como inspiración. Acorde con él, se trata de vestimentas idénticas:

“Lo único que cambia es el color de las ruedas de los rollers”.

Gorillaz es acusado de plagio por un fotógrafo: “Las coincidencias son demasiadas”. Jairo Melara denuncio a través de portales que a su parecer Damon Albarn y compañía le han plagiado una sesión de fotos que él realizo en el 2016. pic.twitter.com/u1uMZSjA2x — Siete 107.7 (@RadioSietePy) 13 de agosto de 2018

Habrá que ver qué opinan sobre ello los miembros de Gorillaz, si es que en algún momento se enteran de esta denuncia.

Con información de IndieHoy.