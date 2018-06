Casi 30 años después, Gun's and Roses lanza video inédito

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La legendaria agrupación de hard rock Guns N' Roses rescató un video inédito de It’s so easy, filmado el 10 de octubre de 1989 en la sala Cathouse Rock Club de Hollywood.

El vídeo inédito de la canción It’s so easy, filmado el 10 de octubre de 1989 en la sala Cathouse Rock Club de Hollywood, que nunca se había terminado y que había permanecido oculto. Hasta ahora, 29 años después, haciéndolo coincidir con la promoción de la reedición del disco Appetite for Destruction, que incluirá hasta 79 temas y que saldrá a la luz el 29 de junio.

Las imágenes, que muestran la actuación de la banda, fueron restauradas a 4K y para la realización del audiovisual se intercalaron con imágenes de mujeres vestidas con ropa de cuero y con algunas botellas de alcohol.

El video llega como parte del trigésimo aniversario del grupo y previo al lanzamiento de la versión remasterizada y extendida de su álbum debut “Appetite for destruction”, el cual, desde su publicación en 1987, ha vendido más de 30 millones de unidades en todo el mundo.

Advertencia: el video contiene contenido delicado, se recomienda discreción.

Appetite for Destruction: Locked N' Loaded Edition, saldrá a la venta el 29 de junio.

Hace unas semanas, el grupo estadounidense volvía al ser noticia al anunciar que no incluiría la canción One in a Million en la reedición del disco debido al lenguaje racista y homófobo de la letra. "Inmigrantes y maricas, no tienen sentido para mí. Vienen a nuestro país y piensan que harán lo que quieran", cantaba Axl Rose desde que se estrenó el tema en 1988 con el álbum G N' R Lies.

