Molotov lanza adelanto de su concierto 'Unplugged'

CIUDAD DE MÉXICO.- Como se sabe, la banda de rock mexicana Molotov grabó hace meses su concierto en formato de MTV Unplugged, donde los temas que los han posicionado en el gusto de la audiencia se escucharon en un estilo más ‘desenchufado’.

La banda Molotov estrenó “Here we kum”, primer sencillo de su MTV Unplugged. El lanzamiento del video musical se dio el jueves a las 18:00 horas y a partir de este viernes 27 de julio se podrá comprar el tema en todas las plataformas digitales.

“Here we kum” fue grabado por primera vez en 2003 para el álbum “Dance and Dense Denso” y se convirtió en una de las favoritas para los fans de la agrupación.

El primer corte de este proyecto, el tema ‘Here we kum’, ya está disponible en la plataforma de YouTube, con un sonido acústico en el que permanece la esencia del rock de Molotov.

No te pierdas hoy el primer sencillo del #MolotovMTVUnplugged "Here We Kum"😎🎸 en punto de las 6PM MX/CO/8PM AR solo por MTV 📺 ¡A romperla @MolotovBanda! pic.twitter.com/YdkSblmiTB