Morrisey defiende a los veganos: 'son superiores'

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejado de los medios por algunos titulares recientes que no le han gustado demasiado, Morrissey ha concedido una entrevista por email a una fan que asegura que el músico británico es "incomprendido" por periodistas "tendenciosos".

En ese ambiente de compresión, Morrissey ha hablado de alimentación dejando frases como: "Yo no como animales, pájaros o pescado. Pero no me considero vegano, vegetariano o carnívoro. Soy sencillamente yo. La verdad es que los veganos son en realidad seres superiores".

En esta línea, ha añadido: "Rechazo comer cualquier cosa que tenga una madre, esto es obvio. Siempre he encontrado complicado lo de la comida, porque solo como pan, patatas, pasta y nueces... No puedo comer nada que tenga ningún sabor. Nunca he probado el curry, el café o el ajo".

"Me desespero absolutamente cuando me entregan un menú en un restaurante. Voy directamente a Kiddie's Meals. Si encuentro alubias, la noche es un gran éxito. Si alguna vez me llevas a cenar, es importante que lleves también una tostadora", ha dicho.

Según NME, una nutricionista declaró que si las palabras de Morrissey fuesen verdad, su salud sería menos que la ideal (lo que explicaría por qué cancela tantos conciertos). De cualquier manera, Moz no parece preocupado

Por otro lado, el músico de Manchester de 59 años ha puesto en valor a la música asegurando que habitualmente subestimamos "el efecto que las canciones tienen en nuestras vidas y cómo recompramos esas canciones y de repente tenemos 74 años y seguimos amando lo que nos gustaba con 14".

"La música pop se trata como transitoria pero no lo es, esas letras son como marcas en lápidas", sentenció el otrora líder de la banda británica The Smiths.

