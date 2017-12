Maluma te pone a bailar con 'Corazón' (video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Maluma presentó el video oficial de 'Corazón', la nueva canción que interpreta junto a Nego do Borel.

En la grabación del clip también participó el ex astro del fútbol mundial Ronaldinho.

El video fue lanzado en las primeras horas de este viernes 8 de diciembre y ya alcanza el medio millón de reproducciones en la plataforma YouTube, informa el portal Economía hoy.

También te puede interesar: Maluma comparte su rutina de ejercicio en redes sociales

Desde Twitter, el cantante colombiano anunció el lanzamiento en Spotify.

Today @ 8pm ET.@maluma’s #Corazon music video ❤💥

Catch it on #VivaLatino. pic.twitter.com/YVR0dT4CJU