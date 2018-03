Rihanna explota contra Snapchat

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Usuarios de la red social Snapchat y seguidores de la cantante Rihanna mostraron su molestia con la plataforma, luego de que publicó un anunció preguntando qué preferían ¿"cachetear a Rihanna" o golpear a "Chris Brown"?

De acuerdo con el portal Info 7, los cibernautas se alzaron con mensajes de indignación por el anuncio el cual aseguran solo incentiva la violencia de género.

Por su parte la cantante llamó a sus seguidores a borrar Snapchat, ya que considera que dicho mensaje se burlaba de la golpiza que recibió en el 2009 a manos de su entonces novio Chris Brown.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG