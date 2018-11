Bono anuncia el 'final' de U2

Agencia

ARGENTINA.- Después de 40 años de carrera musical sin interrupciones, la banda irlandesa U2 podría despedirse de los escenarios, o al menos eso fue lo dio a entender su líder y vocalista Bono, ayer al terminar su concierto en el el Mercedes-Benz Arena de Berlín.

U2 terminó su gira "Experience + Innocence Tour" con su show en Berlín. Una fecha que había sido reprogramada por el problema de voz que tuvo Bono en septiembre que le impidió completarlo. En esta oportunidad, un comentario del cantante sorprendió al público y encendió las alarmas ¿Se termina U2?

"Estuvimos en la ruta por mucho tiempo, llevamos 40 años y estos cuatro últimos fueron muy especiales para nosotros. Nos tenemos que ir ahora...", le contó a sus fans el famoso cantante irlandés. Muchos especularon que podría ser el final de la histórica banda.

El sitio U2gigs, que cubre todos los recitales, le puso un poco de tranquilidad. Desde hace mucho tiempo, Bono suele tener un mensaje de este estilo. La banda aún tiene planes de festejar los 40 años de su disco debut Boy o los 30 de la salida de Achtung Baby.

