Hijo de Lucero y Mijares ¿seguirá los pasos de sus padres?

CIUDAD DE MÉXICO.- Los hijos de Lucero y Manuel Mijares se han mantenido alejados del mundo del espectáculo, por lo que muy poco se sabía de sus capacidades para el canto, hasta que hace unas semanas se compartió un video donde José Manuel Mijares, hijo de la pareja, cantara un tema en inglés.

Respecto a este video, de acuerdo al portal Quién, la cantante Lucero fue cuestionada sobre el talento que heredaron sus retoños y la posibilidad de seguir sus pasos, a lo que negó que eso suceda.

“La verdad, la verdad, es que les quiero contar que a ellos no les gusta eso, no les gusta salir en la tele, no les gusta que se hagan virales los videos, ese fue un video de hace mucho, estaba súper chiquito José Manuel”, explicó la también actriz.

Por otro lado, pese a que cuando era más pequeño se parecía mucho a Mijares e incluso tenía el cabello chino, ahora Manuel está adquiriendo muchos rasgos de Lucero, pues ya dejó atrás los rizos y ahora luce el cabello quebrado.

Cabe recordar que Lucero estuvo acompañada por su hija en la reciente entrega del evento Furia Fest, pero en todo momento la adolescente se ocultó de las cámaras, confirmando así lo dicho por su mamá que no les agrada el medio del espectáculo.

Posible dueto con Julión Álvarez

Por otro lado, durante la grabación de un programa especial para festejar a la Virgen de Guadalupe, en la Basílica de Guadalupe, Lucero confesó que tras el éxito que ha tenido en la música regional mexicana, desea cantar un tema junto a su amigo Julión Álvarez.

“Me encantaría, siempre estamos pensando en a ver si ojalá podemos hacer algún dueto, alguna participación juntos, porque es mi cuatacho y yo lo admiro mucho”.

La felicidad de tenerte en mi vida!!! Feliz cumple mi Jos, gracias por cada instante de tu maravillosa existencia!!! Te amo con todo mi ser. #mihijo Una publicación compartida por Lucero (@luceromexico) el 12 de Nov de 2016 a la(s) 2:59 PST

Finalmente, la intérprete expresó que no tendría ningún inconveniente en que su nombre aparezca en la serie de Luis Miguel, pues la etapa en que convivió y trabajó con El Sol fue muy bonita.