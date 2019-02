¡Ya hay narcocorrido sobre la sentencia de El Chapo!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A menos de una semana de haber sido condenado culpable de 10 cargos relacionados con el narcotráfico en una Corte Federal de Brooklyn, un nuevo corrido narra esta nueva etapa en la vida de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Tito Escamilla, mejor conocido como "El Alegre de Durango", hizo la más reciente canción en honor al ex líder del cártel de Sinaloa dos días después de que el jurado norteamericano decidiera la culpabilidad al concluir el juicio del siglo, publica Infobae.

"Este corrido se llama 'De por vida', una composición para el señor Joaquín Guzmán Loera, espero que les guste", dice el intérprete al principio del video publicado el pasado 14 de febrero y donde canta a capela.

En esta pieza musical, Tito Escamilla menciona al narcotraficante colombiano Pablo Escobar, a las hijas de "El Chapo" y a Orso Iván Gastélum, "El Cholo Iván", con quien fue detenido el capo originario de Badiraguato. Iván Archivaldo, el hijo mayor del narcotraficante también es mencionado como el mando a cargo del cártel de Sinaloa.

Esta es la letra de "De por vida"

Lo que tanto me espantaba, sentenciado de por vida. Ya no habrá ni un ingeniero que me planee la salida.

Veredicto irrevocable, voy a extrañar a mis niñas.

Que 200 toneladas les metí yo a los gabachos, que soy un hombre violento del crimen organizado.

Soy el que vendió naranjas y que caminó descalzo. Soy el Shorty, soy "El Chapo".

Aquí sigo, no me rajo. No porque me tengan preso se va a mermar el trabajo. Es un imperio muy grande y Archivaldo queda a cargo. Las rejas son pa' los leones, no para tener al tío. Ahora comprendo a Pablito, prefirió pegarse un tiro.

Ahora que estoy prisionero me pueden los pajarillos. Ya no volaré en la sierra del estado de Durango, mi Culiacán tan querido, ese Triángulo Dorado, caímos allá en los Mochis junto con el Cholo Vago.

Te torciste, Presidente, aquel que te mató el hambre, Pero ya no hay vuelta de hoja, se volaron el alambre.

Tengo cadena perpetua, perdóname, santa madre.