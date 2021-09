Natalia Téllez comparte detalles de su embarazo; Revela sexo del bebé

Natalia Téllez pensó que tardaría más tiempo en quedar embarazada, la conductora dio detalles de esta nueva etapa en su vida y reveló durante el programa de "Netas Divinas" el sexo de su bebé.

Ante la expectativa de las "tías" Consuelo Duval, Daniela Magún y Paola Rojas, "Nat", como la llaman cariñosamente, contó que desde inicios de este año la idea de ser mamá le comenzó a rondar por la cabeza, pero pensó que tardaría uno o dos años en quedar embarazada, por lo que se embarcó en dos proyectos confiada en que esto no ocurriría pronto, sin embargo pasó.

La conductora de 35 años emocionó a sus compañeras al contar los detalles de su embarazo, reveló que ella jamás ha hablado en contra de la maternidad, como varios cibernautas mencionan en redes sociales, sin embargó, precisó que ante la ausencia de su madre, tuvo que pensar muy bien si ella estaba preparada para ser ese gran apoyo que necesita un hijo.