Natalie Portman cumple 42 años; estas son sus mejores películas

La actriz israelí, Natalie Portman, se encuentra en la cúspide de su carrera. No solo es una de las estrellas más famosas de la pantalla grande, también es una figura pública que marca tendencia en todo lo que hace y este 9 de junio, cumple 42 años.

Nació en Jerusalén, Israel, en 1981, y comenzó su carrera cuando apenas era una niña a lado del actor francés, Jean Reno. Es una de las pocas actrices que ha ganado los principales premios del gremio cinematográfico por su trabajo en "Black Swan" y con ello entró al selecto grupo de los cuatro: Oscar, BAFTA, Globo de Oro y el Premio del Sindicado de Actores.

Para rendir un homenaje a tu trabajo, compartimos algunas películas imperdibles dentro de la filmografía de Portman.

Se trata de la primera aparición de esta actriz en la pantalla grande y lo hizo apadrinada por Jean Reno y Gary Oldman. Aunque la producción es francesa, está ambientada en Nueva York y narra la historia de una niña que al quedarse huérfana, encuentra en la compañía de un asesino a su nueva familia.

Tras el éxito obtenido en trabajos anteriores, la gran oportunidad de participar en películas taquilleras llegó gracias a la franquicia de "Star Wars". Portman dio vida a la joven Padme Amidala en la segunda trilogía de la saga y participó en las tres entregas.

¿Recuerdan a la mamá del Wal-Mart? Este es el inicio de la cinta protagonizada por Ashey Judd, Stockard Channing, Sally Field, Joan Cusack y James Frain. Es una historia de amor de una joven e inexperta pueblerina que se enfrenta al mundo sola y con una bebé recién nacida.

Portman trabajó a lado de Ashton Kutcher en esta comedia romántica que en español se tituló "Amigos con derechos". La historia se basa en el miedo al compromiso de los jóvenes que solo buscan encuentros casuales y tratan de evadir enamorarse... hasta que sucede.

