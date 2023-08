¿Natalie Portman se separa tras 11 años de matrimonio? Esto se sabe

Natalie Portman podría haber terminado su relación con Benjamin Millepied después de 11 años de matrimonio, según medios estadounidenses, esto se concreta unas semanas después de que aparecieron rumores de que él le habría sido infiel.

Una persona cercana a la pareja le confirmó la separación al medio Page Six, que a pesar de los informes sobre infidelidad la actriz trató de seguir adelante y seguir con su vida normal con el ex bailarín francés pero eso no fue posible.

"Después de que salió a la luz la noticia de su aventura, han estado tratando de trabajar en su matrimonio, pero actualmente ya terminaron”, declaró la fuente.

La pareja se conoció durante la filmación de la película Black Swan del director Darren Aronofsky, donde ella era la protagonista interpretando a “Nina Sayers”, mientras que él trabajo como coreógrafo, se casaron en 2012 y tuvieron dos hijos, Aleph y Amalia.

Portman había mencionado en una entrevista que quería estar para siempre con Millepied, pero que nunca toleraría una falta de respeto de su parte.

La artista fue vista el pasado fin de semana en Australia sin portar su anillo de bodas, en las fechas que coincidiría con su aniversario, levantando sospechas de divorcio.

Medios franceses aseguran que Benjamin Millepied de 46 años tiene tiempo saliendo con la activista social y abogada ecologista Camille Étienne de 26.

Recientemente el francés debuto como director de largometrajes, con la cinta “Carmen” protagonizada por la mexicana Melissa Barrera y Paul Mescal.

Por su parte Natalie Portman de 42 años es una de las actrices más respetadas en Hollywood, reconocida por interpretar a Padmé Amidala en Star Wars, además de ser “Jane Foster” en el Universo Cinematográfico de Marvel en “Thor: Love and Thunder” se convirtió en la heroína "Mighty Thor" en 2010 fue ganadora al Oscar por mejor actriz por su trabajo en “Cisne Negro”.