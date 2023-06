Natanael Cano se autoproclama el 'padre' de los corridos tumbados

Sin importar el éxito de Peso Pluma, Natanel Cano se autoproclamó 'padre' de los corridos tumbados; un género que en los últimos años ha convertido como uno de los más escuchados a nivel internacional.

"Me considero el papá de los corridos tumbados, yo creo que todos son mis hijos. Les digo, pero no lo aceptan pues", dijo Natanael en entrevista a la revista GQ.

Fue en 2019 cuando el originario de Hermosillo saltó a la fama gracias a su canción "Soy el diablo", tema que sentó las bases de este nuevo estilo musical y que lo convirtió en uno de sus pioneros.

Pese a lo anterior, ha sido superado por algunos de los nuevos exponentes de su propio género; sin embargo, aseguró que no le molesta.

Además, reconoció que antes de su música solo se conocía el corrido tradicional, y aunque hay suficiente espacio para que tanto él como sus colegas puedan brillas, está convencido que es uno de los precursores del nuevo estilo del regional mexicano.

"Sí me considero el pionero, uno de los pioneros porque somos dos", agregó.

Al ser cuestionado sobre como se lleva con el resto de sus compañeros de género, reveló que no existe ningún tipo de competencia, incluso destacó que hay un gran cariño entre todos.