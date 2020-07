Naya Rivera: La conmovedora foto en el Lago Piru en una fecha fatal

Los Ángeles.- Tras darse a conocer la noticia del hallazgo de un cuerpo en el Lago Piru, donde el miércoles pasado desapareció la actriz de “Glee” Naya Rivera, esta tarde se ha viralizado un conmovedor momento: el elenco de la serie y la familia de la cantante, fueron captados frente al lago con las manos unidas.

Aunque hay algunos medios de comunicación que ya dan por hecho que el cadáver encontrado esta mañana corresponde al de Rivera, las autoridades aún no han confirmado este hecho.

Mientras tanto, en las redes sociales fans de la serie han recordado que el 13 de julio de 2013, hace siete años, fue encontrado sin vida Cory Monteith, uno de los protagonistas de Glee.

This photo of the cast of #Glee gathering together at Lake Piru today where #NayaRivera’s body was found is incredibly powerful — especially when you consider today is the 7 year anniversary of Cory Monteith’s death. I’m a mess. pic.twitter.com/RhY9hUb78E