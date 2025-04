Netflix anuncia miniserie basada en Orgullo y Prejuicio: Esto se sabe

Netflix continúa apostando por los clásicos de la literatura con el anuncio de una miniserie basada en Orgullo y Prejuicio, la célebre novela de Jane Austen.

La producción constará de seis episodios y contará con un elenco de alto perfil encabezado por Emma Corrin (The Crown), Jack Lowden (Slow Horses) y la galardonada Olivia Colman (The Favourite, The Crown).

El proyecto estará dirigido por Euros Lyn, conocido por su trabajo en Heartstopper, y escrito por Dolly Alderton, autora y guionista de Everything I Know About Love.

Netflix is adding another adaptation of classic literature to its series roster. https://t.co/wzcUlUFimk — The Hollywood Reporter (@THR) April 11, 2025

La productora Lookout Point, parte de BBC Studios, lidera esta nueva versión del clásico, cuyo rodaje está previsto para comenzar a finales de este año en el Reino Unido.

Emma Corrin asumirá el icónico rol de Elizabeth Bennet, la ingeniosa y poco convencional heroína de la historia. Jack Lowden interpretará al reservado y orgulloso Sr. Darcy, mientras que Olivia Colman dará vida a la entusiasta y determinada Sra. Bennet, madre de Elizabeth.

Sobre el proyecto, Alderton comentó: “Una vez por generación, un grupo de personas tiene la oportunidad de contar de nuevo esta maravillosa historia, y me siento muy afortunada de formar parte de ello”. “‘Orgullo y Prejuicio’ de Jane Austen es el modelo de la comedia romántica; ha sido un placer volver a sus páginas para encontrar formas tanto conocidas como nuevas de dar vida a este querido libro. Con Euros Lyn dirigiendo a nuestro elenco estelar, estoy emocionada de reintroducir a estos personajes tan divertidos y complejos a quienes consideran ‘Orgullo y Prejuicio’ su libro favorito, y a quienes aún no han conocido a su Lizzie y su Sr. Darcy”-

Desde Netflix, Mona Qureshi, directora de contenido del Reino Unido, destacó la relevancia del proyecto:

“Estamos encantados de compartir este querido clásico británico con nuestra audiencia global. 'Orgullo y Prejuicio' es la comedia romántica por excelencia. La aguda inteligencia y enorme corazón de Dolly, junto con su genuino amor por la novela de Austen, le permiten aportar nuevas perspectivas mientras celebra todo lo que generaciones de fans valoran”. “La calidad de un elenco encabezado por Emma, Jack y Olivia es prueba de que esta preciosa historia está en las mejores manos con Euros Lyn y el equipo de Lookout Point al mando”.

Tanto Alderton como Lyn figuran como productores ejecutivos, junto con Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter de Lookout Point, así como la propia Corrin, quien afirmó que interpretar a Elizabeth Bennet ‘es una oportunidad única en la vida’.

“Poder dar vida a este personaje icónico, junto a Olivia y Jack, con los guiones fenomenales de Dolly, es verdaderamente el mayor honor. Estoy deseando que una nueva generación se enamore de esta historia una vez más”.

Esta no es la primera incursión de Netflix en el universo de Jane Austen. En 2022, la plataforma estrenó una adaptación cinematográfica de Persuasión protagonizada por Dakota Johnson.

Actualmente, también desarrolla una miniserie de Al Este del Edén, basada en la novela de John Steinbeck, con Florence Pugh al frente del reparto.

Con información de The Hollywood Reporter