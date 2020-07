Netflix anuncia que 'The Crown' no acabará en su quinta temporada

Ciudad de México.- La serie The Crown no acabará en su quinta temporada, ya que se informó que fue renovada para una sexta temporada, sobre la cual se dijo que será la última, reportó Variety.

Fue a través de redes sociales que Netflix reveló la decisión de realizar una temporada más, ya que el creador del programa, Peter Morgan, se siente comprometido en hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia de la familia real británica.

News from the palace: we can confirm there will be a sixth (and final) season of @TheCrownNetflix, in addition to the previously announced five!