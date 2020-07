Netflix anuncia “The Witcher: Blood Origin”, será una precuela a la serie

Ciudad de México.- Una de las series más recientes que cautivó a varios espectadores con la actuación de Henry Cavill y su historia fue "The Witcher", motivo por el cual ya están planeando hacer nuevas cosas con ese relato.

La mañana de este lunes Netflix dio a conocer a través de sus redes sociales que tiene entre manos la realización de un spin-off de esta serie del brujo y cazador de monstruos Geralt.

Este drama llevará por título "The Witcher: Bloog Origin", y ahondará en los orígenes del hechicero del mundo medieval y la tierra llamada Continente.

La plataforma de streaming indicó a través de su publicación que esta nueva historia contaría los hechos ocurridos 1200 años antes de lo que ocurrió en los ocho capítulos de la serie lanzada en 2019.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.



Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.