Netflix apuesta otra vez por Death Note; preparará secuela enfocada al manga

A pesar de que la película de Death Note producida por Netflix no fue bien aceptada por los fans, se ha confirmado el desarrollo de una secuela debido al éxito que tuvo en la plataforma dado a sus buenos números de audiencia.

El guion estará a cargo de Greg Russo, quien trabajó en la narrativa de la reciente película de Mortal Kombat.

De acuerdo a una entrevista de We Got this Covered, se le cuestionó sobre Death Note 2, a lo que Russo respondió que es un gran fanático del manga y piensa que es uno de las mejores historias jamás escritas.

También dijo que cuenta con ideas sólidas sobre a donde quiere dirigirse con esta secuela y que buscará adaptarse al material original de Death Note.

“Quería regresar a lo que hizo que el material original fuera tan asombroso, así que estamos haciendo algo realmente genial con él”, dijo Russo.

Además agregó que habrá más información con respecto a Death Note 2, pero no será lo que uno espera.

Death Note de Netflix fue muy criticado por los fanáticos por la pésima adaptación de los personajes protagónicos y el enfoque de la historia.

Cabe resaltar que la primera película fue dirigida por Adam Wingard, cineasta que ahora ha cobrado popularidad por “Kong vs Godizilla". Ahora trabaja en la cinta animada de Los Thundercats.

(Con información de We Got this Covered y Más Gamer)

También te puede interesar:

LOVE, DEATH + ROBOTS: Lanzan tráiler y fecha de su segunda temporada

Hillary Duff protagonizará secuela de 'How I Met Your Mother'

Emilia Clarke, estrella de 'Game Of Thrones' se une al Universo de Marvel