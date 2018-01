¿Barack Obama en Netflix? Estará en el programa de...

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras abandonar la Casa Blanca en enero del 2017, el expresidente de Estados Unidos se había mantenido alejado de los reflectores, hasta ahora, que el presentador David Letterman anunció que regresa a la televisión con un nuevo programa en Netflix, donde el expresidente será el padrino de honor.

De acuerdo con El Financiero, el presentador de programas de entrevistas, David Letterman, regresará a la televisión el 12 de enero con un nuevo show, en el que el primer invitado será el expresidente estadounidense Barack Obama, informó Netflix este viernes.

'My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman' ('Mi próximo invitado no necesita presentación con David Letterman') será una serie de seis episodios, que también incluirá entrevistas al actor George Clooney, al rapero Jay-Z, al locutor de radio Howard Stern, a la comediante Tina Fey, y a la activista paquistaní y ganadora del Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, explicó la empresa.

La entrevista de Letterman con Obama será la primera que concede el expresidente en televisión desde que dejó la Casa Blanca en enero de 2017.

Have a #blessed Halloween. Una publicación compartida por Barack Obama (@barackobama) el Oct 31, 2016 at 11:28 PDT

Letterman, de 70 años, dejó su trabajo como presentador de "The Late Show" en mayo de 2015 porque quería pasar más tiempo con su familia después de más de 30 años en la televisión nocturna.

Letterman estuvo al frente de "The Late Show" por la cadena CBS entre 1993 y 2015, y de "Late Night", de NBC, entre 1982 y 1993. Con 33 años en el aire, fue el conductor que más tiempo estuvo en un "late night show" en la historia de Estados Unidos: "No saben lo genial que es salir de la maldita casa", manifestó en el trailer de su próximo programa.

Su regreso a la televisión para Netflix se anunció en agosto de 2017, cuando el ingenioso anfitrión dijo que el Papa Francisco y el presidente Donald Trump serían los primeros invitados que querría para la serie.

Netflix dijo que el programa consistirá en episodios de 60 minutos centrados en "una figura extraordinaria a la que Dave encuentra fascinante" y que las entrevistas se realizarían tanto dentro como fuera de un estudio.

Estados Unidos tiene un fuerte arraigo por los talk shows nocturnos, por lo que este programa será una competencia directa con “The Tonight Show con Jimmy Fallon” (NBC); o el show de Conan O’Brien (TBS), entre otros.