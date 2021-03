Netflix: Bird Box tendrá su propia versión española

Bird Box: A Ciegas, una de las cintas más exitosas de Netflix, tendrá una versión en español.

Los cineastas Àlex y David Pastor, hacedores de títulos como The Occupant, The Head y Los Últimos Días, escribirán y dirigirán el proyecto que aún no cuenta con un nombre oficial.

Se tiene programado que la producción del filme comience a finales de año en España.

Protagonizada por Sandra Bullock y dirigida por Susanne Bier, Bird Box: A Ciegas (2018) fue vista por 89 millones de personas en sus primeras cuatro semanas, de acuerdo con la plataforma de streaming.

Basándose en el libro homónimo de Josh Malerman, el thriller de horror postapocalíptico sigue a Malorie Hayes (Bullock), una mujer que trata de proteger a ella y dos niños de unas entidades que al verlas provocan que la gente se suicide.

La versión en español tendrá como productores a Dylan Clark (The Batman), Chris Morgan (Bird Box), y Adrián Guerra y Núria Valls de Nostromo Pictures.

