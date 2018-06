¡Mantén la calma! Netflix ya está de vuelta

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En diversas partes del mundo, el servicio de streaming Netflix sufrió afectaciones.

Por medio de redes sociales, los usuarios reportaron que la aplicación no funcionaba correctamente, pues continuamente aparece un mensaje de error al querer reproducir algún contenido.

Me caí, peldón, toy chiquito. El personal capacitado ya está trabajando en ello. pic.twitter.com/5xgXxGteZ5

Por medio de sus diversas cuentas de Twitter y redes sociales, Netflix informó sobre la caída del sistema y reiteró que su personal ya trabaja para identificar y solucionar el problema, mismo que tras una hora, regresó a la normalidad.

También te puede interesar: Netflix 'cocina' nueva serie sobre periodistas en México

La plataforma de streaming emitió un breve comunicado por medio de Twitter: "Somos conscientes de que usuarios tienen problemas para transmitir en todos los dispositivos. Estamos investigando el problema y apreciamos su paciencia".

Debido a este desperfecto, los usuarios se ven imposibilitados de acceder al contenido de la plataforma. Al intentar reproducir una película o una serie, se lee un mensaje que dice "algo salió mal… error inesperado".

México fue uno de los países afectados por esta falla, así como el resto de América Latina; aunque se ha reportado que Europa es el continente más afectado.

Miles de usuarios han manifestado en redes sociales su descontento y desesperación por los errores en la plataforma... expresándolo en forma de memes:

Oh noooo Netflix se ha caído.

Me consuela entrar en Twitter y saber que no es sólo a mi 🤦🏾‍♀️ #alacama #netflixdown pic.twitter.com/PKtZpI9PAr