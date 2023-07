Netflix cancela película de He-Man; tratan de venderla

Una mala noticia para los fans de He-Man: la esperada película en acción real de Masters of the Universe que preparaba Netflix fue cancelada por la plataforma de streaming, pese a que ya estaba avanzado el proyecto.

Según el portal de Variety, la nueva adaptación de la serie animada clásica y la línea de juguetes de He-Man no avanzará más con la compañía, por lo que la marca de juguetes Mattel, impulsora del filme, se encuentra vendiendo el proyecto a otros estudios.

Los informes preliminares revelan que Netflix tuvo algunas preocupaciones respecto al presupuesto de la película. Inició con unos planeados 200 millones de dólares, para después querer reducirlo a 150 millones.

Hasta la fecha, ya se habían invertido unos 30 millones de dólares en la cinta, que mostraría a una nueva generación la batalla entre el musculoso príncipe He-Man contra el malvado Skeletor.

Netflix spent over $30 million on development costs for their ‘MASTERS OF THE UNIVERSE’ movie before cancelling it.



Meanwhile, they claim they don’t have enough money to pay actors & writers fairly.



(Source: https://t.co/dolf5UdkYe)