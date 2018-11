¡Genial! Evangelion estará disponible en Netflix

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Otro tanto que se marca Netflix dentro de su portfolio de contenido exclusivo. Y es que la compañía ha confirmado que se queda con los derechos de emisión exclusivos para Neon Genesis Evangelion, uno de los animes más aclamados por la crítica y por el público.

Y no solo la serie, puesto que la Netflix emitirá en 2019 los 26 episodios de la serie original Neon Genesis Evangelion, y las dos películas, The End of Evangelion y Evangelion: Death (True)2.

También te puede interesar: ¿Estás listo? Estos son los estrenos de Netflix en diciembre

La llegada de Neon Genesis Evangelion supone un antes y un después en la apuesta de Netflix por el contenido de animación y coincide, además, con sus esfuerzos por generar contenido propio de calidad dentro de este género, tanto en formato de serie como de películas, si atendemos a los estrenos confirmados que la plataforma anunció hace poco más de un mes.

Lo que no sabemos es si hay planes para integrar en la plataforma el "Rebuild", es decir, las cuatro películas remake/reboot de la saga (de las cuales se han estrenado en Japón tres).

Junto con la confirmación en Tokio del estreno de Neon Genesis, la compañía también ha anunciado que la serie original en CGI de Saint Seiya: Knights of Zodiac llegará a la plataforma de forma internacional en el verano de 2019, sumándose así a los estrenos programados para principios de año, también de anime, de Ultraman, 7 seeds y Riakkuma and Kaoru.

La aventuras de 'Ultraman' es otro clásico que llegará a Netflix el próximo 1 de abril de 2019, que al igual que los 'Caballeros del Zodiaco' se trata de una nueva versión, sólo que ahora también tendremos nuevas historias bajo una animación que mezclará técnica anime con digital.