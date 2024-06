Netflix confirma película de 'Peaky Blinders' con Cillian Murphy

Una película de ‘Peaky Blinders’ llegará próximamente a Netflix, con Cillian Murphy de regreso a su icónico papel como el gánster Thomas Shelby y con la dirección de Tom Harper, informó Variety.

Harper participó en la serie como director de algunos episodios de la primera temporada.

Ahora, tomará control del timón de la película y buscará mantener la esencia que hizo famosa a la serie desde 2013 hasta 2022.

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix.



“It seems like Tommy Shelby wasn’t finished with me…It is very gratifying to be recollaborating with Steven Knight and Tom Harper on the film version of Peaky Blinders. This is one for… pic.twitter.com/eBSYnKqGpA