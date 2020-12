Netflix estrena 'Black Mirror' sátira que se inspira en la pandemia

Ciudad de México.- Ni las retorcidas mentes detrás de Black Mirror podrían haber imaginado un 2020 como el que está a punto de terminar.

Charlie Brooker y Annabel Jones, responsables de la serie distópica que plantea mundos alternativos en los que la tecnología saca lo peor de los seres humanos, se han rendido a la evidencia.



Este año han aparcado su icónica creación para aprovechar un material de primera: la vida real.



Porque 2020, por sí mismo, ha parecido un capítulo de Black Mirror.

"Tengo sensaciones raras cuando me dicen eso. Por un lado es como ¡wow!, hemos creado algo, una serie tan conocida, que ya se usa como sinónimo de algo terrible. Siento una combinación de orgullo y terror", ríe Charlie Brooker en videoconferencia.



"En la mayoría de los episodios de Black Mirror ocurre algo bastante triste, pero también hay algo de esperanza. Normalmente le afecta solo a una persona y el resto del mundo parece que sigue normal. 2020 nos ha golpeado a todos en el mundo, ha sido global", completa Jones.



Ese particular repaso de Brooker y Jones se titula Muerte al 2020 y se estrena el domingo en Netflix.



Si los capítulos de Black Mirror suelen tener un giro inesperado, aquí llega en tono de comedia y con forma de falso documental.



En él, imágenes reales de los principales acontecimientos de los últimos doce meses se combinan con los análisis de falsos expertos interpretados por Hugh Grant, Lisa Kudrow, Samuel L. Jackson, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman o Leslie Jones.



"En Reino Unido, antes y durante Black Mirror, he hecho muchos programas de comedia sobre la actualidad que también satirizaban la televisión. Nos preguntamos qué podíamos hacer realmente durante una pandemia, cuando grabar es muy complicado", explica Brooker.



"A la vez, me di cuenta de que Netflix es muy conocida por sus documentales de gran calidad. A veces son sobre cosas terribles que han ocurrido. Y pensé: '¡Es perfecto!' Podíamos grabar a la gente individualmente. Y al mismo tiempo, estaremos satirizando", continúa.



Eso sí, Brooker avisa de las diferencias con Black Mirror.



"Que nadie lo vea esperando a alguien con el ceño fruncido y siendo perseguido por perros robot asesinos".



Aunque la grabación del especial solo les llevó 10 jornadas y cada actor tardó un día en rodar su participación, los primeros pasos del programa se remontan a julio, cuando Brooke y Jones contaron su propuesta.



En septiembre se puso en marcha un guion que ha ido evolucionando, firman casi una veintena de escritores y que repasa acontecimientos como las elecciones estadounidenses, la irrupción de Tik Tok, la victoria de Parásitos en los Óscar, los incendios de Australia o el movimiento Black Lives Matter.



Y, por supuesto, una pandemia, que ha resultado ser muy diferente a la que Brooker como guionista y Jones como productora imaginaron en 2008 en la serie de zombis Dead Set.



"La sociedad colapsaba en los primeros 20 minutos. Todo el mundo se volvía contra el resto del mundo. Y eso no ha ocurrido en esta pandemia", repasa Brooker.



"No ha sido tan deprimentemente dramática como las pandemias al estilo Hollywood. Los vecinos han estado más por la labor de ayudar a los otros que atacarlos por los escasos recursos.



"Sí, la gente entró en pánico comprando papel higiénico. Pero aparte de eso, la gente en general ha sido muy comprensiva y ha habido un mayor reconocimiento de los trabajadores esenciales y los sanitarios, los repartidores".



Brooker utiliza una y otra vez las palabras cínico y pesimista para describirse, características que, cree, le prepararon para hacer frente a un año en el que su compañera asegura haber sufrido tres derrumbes emocionales.



"Esta Navidad va a ser difícil para mucha gente, pero es maravilloso llegar a la Navidad sabiendo que hay una vacuna en el horizonte. Aunque, por supuesto, todavía no sabemos qué consecuencias económicas habrá, lo profundamente que va a afectar a la brecha de igualdad, los efectos en las libertades"



El dúo creativo asegura que tienen varias ideas para nuevos episodios de Black Mirror.



La pandemia, en cualquier caso, no es un obstáculo para ellos y no temen que la realidad pueda superar a la ficción.



"En general, la gente siempre ha encontrado inspiración en las cosas que suceden, no importa lo terribles que sean. Sólo tienes que ver la cantidad de creatividad que surge después de una guerra", argumenta Brooker.



"Y creo que en los próximos años habrá un mayor apetito de escapismo y humor", remata.

También te puede interesar: ¿Por qué Netflix Latinoamérica eliminará a Friends de su catálogo?

También te puede interesar: ¡Bendita transmisión! Netflix lanzará serie con el Papa Francisco

También te puede interesar: Netflix revela la fecha de estreno y el tráiler oficial de “Winx”