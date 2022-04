Netflix ya cuenta con el botón "Me encanta"

Netflix presentó un nuevo botón para que sus usuarios puedan indicar que un contenido "les encanta" y de esta forma, el servicio de streaming pueda ofrecerles alternativas de series y películas más personalizadas.

Se trata de un icono en el que se ven dos pulgares hacia arriba y se encuentra en la sección de valoraciones, en la que actualmente hay dos opciones disponibles: "Me gusta", con un pulgar hacia arriba, y "No me gusta", con un pulgar hacia abajo.

El botón de "me encanta" permitirá a los usuarios indicar que realmente les gustó algo. Al respecto, Netflix señaló que se trata de una característica muy solicitada dentro de la experiencia.

"Los miembros nunca han tenido tantas opciones de entretenimiento como ahora", indicó Christine Doig-Cardet, directora de innovación de productos y experiencias de personalización en Netflix en una entrevista.

"Ser capaz de encontrar los programas y películas que te van a encantar es muy importante. Queremos seguir haciendo de Netflix el lugar donde sea más fácil elegir algo para ver".

Netflix ofrece una forma más matizada de señalar indicar que te gusta

Netflix abandonó su sistema de calificación de cinco estrellas en 2017 por el sistema de "Me gusta" y "No me gusta".

Doig-Cardet indicó dice que los usuarios no sintieron que indicar qué títulos les gustaban y qué no les gustaba era suficiente, y el nuevo botón debería ayudar a los suscriptores a navegar mejor por la gigantesca biblioteca de programas y películas de Netflix al ofrecerles una forma más matizada de señalar que le agrada o no un contenido.

Actualmente, Netflix ofrece una de las experiencias más centradas en el usuario en el espacio de transmisión, y está constantemente probando nuevas funciones y herramientas que ayudan a los usuarios a encontrar cosas para ver contenido de su interés.

La compañía introdujo una fila Top 10 en 2020, lanzó una función Play Something en 2021 e implementó ampliamente la capacidad de editar la fila Continuar viendo en todos los dispositivos a principios de este año.

Según Doig-Cardet, los usuarios pueden esperar ver más herramientas y funciones de personalización en el futuro.

"Esperamos terminar con la fatiga de elección con las nuevas características que agregaremos este año", dice Christine Doig-Cardet.

"Es una gran parte de donde queremos invertir: proporcionar esos mecanismos para devolver más control al usuario para ayudarlo a adaptar su experiencia a su gusto personal".

El nuevo botón "Me encanta" se puede encontrar junto a los botones "Me gusta" y "No me gusta" en las interfaces web, TV, Android & iOS de Netflix a partir de esta semana.