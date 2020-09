Netflix estrena ‘El diablo a todas horas’, película protagonizada por Robert Pattinson y Tom Holland

Cancún, Quintana Roo.- Una religión de creencias extremas, de maldiciones, de destinos inmutables y de "ausencia de Dios". Eso es lo que retrata el cineasta latino Antonio Campos en "The Devil All The Time" (“El diablo a todas horas”), inquietante cinta que estrenó este miércoles Netflix con un reparto liderado por Robert Pattinson y Tom Holland.

"Esta película se fija realmente en un tipo específico de creyente, en uno que lo lleva al extremo. Y mirando al extremo ves el peligro de la religión. Esta cinta saca la presencia de Dios de este mundo y explora la ausencia de Dios, lo que sucede cuando la gente está desesperada por conectar con Dios y él no está ahí, él no responde", argumentó en entrevista.

¿De qué trata ‘El diablo a todas horas’?

"The Devil All the Time" parte del regreso a casa de un veterano de guerra tras una experiencia espeluznante en el frente de batalla, pero a partir de este episodio se hilan varias tramas que tienen como nexo común la religión, la violencia, la venganza o la familia.

“El diablo a todas horas” es una cinta que se sitúa temporalmente entre la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Vietnam. La producción cuenta con varios personajes siniestros, liderados por Robert Pattinson, quien se mete en la piel de un predicador impío

Reparto

Junto al actor de The Batman, están Jason Clarke y Riley Keough, quienes interpretan a una pareja retorcida, y Sebastian Stan, quien da vida a un jefe de policía corrupto. Como contraparte está Tom Holland, el actor de Spider-Man interpreta a Arvin Russell, un joven que se enfrenta a las amenazas que le acechan a él y a su familia.

La crítica especializada ya tiene una opinión sobre esta nueva película:

Hobby Consolas:

“El diablo a todas horas es un descenso a los infiernos más rurales de la América profunda: un viaje terrorífico al origen del fanatismo y la cuna del pecado que no es otra que la ingenuidad y el analfabetismo”.

Entertainment Weekly:

"La mayor hazaña de Campos puede ser que fue capaz de librar una historia tan madura y difícil de manejar... ".

Hollywood Reporter:

"Aparte de las sólidas actuaciones en todos los ámbitos, se debe dar crédito por una banda sonora de época predeciblemente excelente elegida por los supervisores musicales Randall Poster y Meghan Currier.

Boston Herald:

“Tom Holland demuestra tener más habilidades de actuación y un sentimiento melancólico que nunca ha mostrado su Hombre Araña”.

IndieWire:

“El diablo a todas horas tiene que hacer malabarismos con tantos personajes que se vuelve incoherente y básicamente aburrido en la pantalla Richard Roeper de Chicago Sun Times: ...una película memorablemente inquietante”.

Empire:

“Una mezcla de huesos y cuerpos, cuya atmósfera gótica sureña y sus magníficas actuaciones, especialmente de Holanda, se ven defraudadas por la falta de enfoque narrativo de la película”.

(Con información de El Comercio y msn entretenimiento)