Netflix indigna a fans por censurar una escena de “Volver al Futuro 2”

Madrid, España.- Volver al Futuro 2 está disponible en Netflix. Sin embargo los fans no parecen del todo contentos ya que algunos han detectado que una secuencia de la icónica cinta ha sido censurada.

En la escena, Marty McFly (Michael J. Fox) abre lo que él cree que es un almanaque deportivo y descubre que dentro hay una copia de una revista para adultos que estaba oculta.

El montaje original muestra a Marty hojeando varias páginas y luego mostrando la portada de la revista, titulada Ooh La La.

Hey @netflix you wanna explain to me why you edited #BackToTheFuturePart2 ?



This is the original scene.

You cut out the magazine cover discovery and 2 lines from Marty.

And not even that well. Your edit was sloppy AF.

What gives? pic.twitter.com/93PRXa3TMQ