¿Cuándo se estrena la nueva temporada de 'Jessica Jones'?

CIUDAD DE MÉXICO.- La investigadora más ruda del universo de Marvel vuelve con una segunda temporada, así lo dio a conocer Netflix mediante la cuenta oficial de Twitter de 'Jessica Jones'.

Se estrenará el 8 de marzo del próximo año y constará de 13 episodios de larga duración. La segunda temporada retratará la vida de Jessica Jones después de haber asesinado a Kilgrave y cómo ella comienza a reconstruir su vida después de este hecho, informa el portal Milenio.

Ahora toda la ciudad de Nueva York sabe la verdad sobre Kilgrave, mientras ella escarba en su pasado para encontrar respuestas.

Rachael Taylor (Trish Walker), Carrie-Anne Moss (Jeri Hogarth) y Eka Darville (Malcolm Ducasse) también regresarán esta temporada, junto con los nuevos actores Janet McTeer y JR Ramirez.

Cabe recordar que la primera temporada se estrenó en 2015, después de una larga espera, los fanáticos de Jones, podrán continuar las aventuras de la detective privada y superheroína.

Además, este avance contiene un 'easter-egg' sobre otro superhéroe de Marvel, pues Jessica Jones pronuncia una frase asociada con Spider-Man, el mítico "un gran poder conlleva una gran responsabilidad", sólo que lo hace a su manera: advirtiendo a su interlocutor de que ni se le ocurra decirlo. ¿Será un simple guiño o implica algún tipo de conexión con el Universo Cinematográfico del estudio? Lo descubriremos a partir del 8 de marzo, informa el portal de internet Sensacine.

