Netflix lanza el primer avance de “Spy Kids: Armageddon”

Netflix liberó el primer adelanto del filme “Spy Kids: Armageddon” que sirve como reinicio de la exitosa franquicia “Mini espías”. La nueva cinta es dirigida por el creador de la saga Robert Rodríguez.

La película tratará sobre un par de hermanos -interpretados por Everly Carganilla y Connor Esterson-, quienes se enteran que sus papás son considerados como los mejores espías cuando accidentalmente ayudan a un desarrollador de juegos a liberar un poderoso virus informático, por lo que tendrán que aprender el arte del espionaje.

Así, con múltiples recursos tecnológicos y su ingenio, deberán frenar al antagonista antes de que sea tarde y su familia y el mundo estén en riesgo. El filme se lanzará el 22 de septiembre próximo.

Gina Rodriguez (Jane the Virgin) y Zachary Levi (Shazam en el DCEU) interpretarán a los padres de los protagonistas. Billy Magnussen, DJ Cotrona y Fabiola Andujar también tendrán roles destacados, aunque sus personajes no han sido revelados.

En 2001, Mini Espías siguió a los Cortez, Carmen y Juni, dos niños que se ven obligados a aprender sobre el mundo del espionaje para intentar salvar a sus padres. El proyecto fue un éxito y dio pie a dos secuelas directas “La isla de los sueños perdidos”(2002) y “Spy Kids 3-D: Game Over” (2003).

En 2011 se trató de realizar una continuación independiente pero no consiguió los resultados esperados, aunque luego habría una serie de animación que reinventaba los eventos de la primera cinta, titulada “Spy Kids: Mission Critical”; que fue distribuida por la plataforma de la N Roja.

Sobre el nuevo proyecto, se desconoce si habrá cameos especiales de Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa Vega, Daryl Sabara o Danny Trejo; considerando que protagonizaron la trilogía original.

Robert Rodríguez y sus proyectos con Netflix

El cineasta Robert Rodríguez sigue fortaleciendo su relación con Netflix recordando que también está desarrollando para ellos una secuela de We Can Be Heroes, que a la vez está relacionada con otro de sus proyectos, Sharkboy y Lavagirl; recordando que tienen un papel en el filme y donde Pedro Pascal también tuvo un rol importante.

Aunque las estrellas son una nueva generación de pequeños héroes, la película fue bien recibida por la audiencia.