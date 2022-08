Netflix levanta polémica con primer vistazo de “Wednesday”, de Tim Burton.

Este martes salieron a la luz las primeras imágenes de la icónica "Familia Addams" del nuevo proyecto de Netflix, "Wednesday", que renovará la historia de "Merlina". Esto también provocó polémica entre los fans, tanto por la nueva historia como la elección del elenco.

En ésta nueva edición, el personaje clásico será protagonizado por Jenna Ortega, pese a que en un adelanto de la producción ya se conocía el aspecto de la actriz, la apariencia del resto de los miembros emocionó a algunos fanáticos en redes sociales.

La serie, dirigida por Tim Burton, que iniciará con 8 capítulos, se centrará en la versión joven de Wednesday quien acudirá a la Academia Nevermore, lejos de su familia, donde comenzarán una serie de asesinatos y sucesos siniestros.

De acuerdo con el portal Vanity Fair, quien obtuvo la exclusiva, Miércoles ya no será una niña malhumorada si no una adolescente en un papel más independiente, además en las fotografías se añade un misterio, pues nunca aparece el tío Fester, por lo que los seguidores tendrán que esperar a ver los capítulos.

Asimismo, la historia contará como Wednesday Addams intenta dominar su habilidad psíquica emergente, frustrar y resolver el misterio que enredó a sus padres.

Se espera que el proyecto profundice en la relación madre-hija y en los conflictos adolescentes, así como su convivencia un tanto compleja entre los otros integrantes de su familia.

La gente siempre se queja de que no respetan las apariencias de los personajes de sus productos originales y ahora que lo hicieron con Los locos Adams tampoco les gusta. No mmm decidanse. pic.twitter.com/9CYtyxQ8FP

Me huele a fracaso, pero tocara ver se que muchos dicen "pero se parecen a los de las historietas fuente original de la serie" si no lo dudo pero el estandar a vencer es la Pelicula de los 90s la mayoria si es que es fan de Los Locos Adams lo es por esa pelicula no por los comics pic.twitter.com/rs5qUrgdwz

No me quejo, pero la verdad, no es nada fácil llenar los zapatos de Raúl Juliá en los locos Adams, este señoron puso el listón muy alto y no puedo exigir menos de lo que el logro con el personaje, simplemente no dan la talla, ojalá y me equivoque, pero lo veo muy dificil pic.twitter.com/uunqS4tclX